Siete ciudadanos guatemaltecos enfrentan un juicio en el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador por los delitos de tráfico ilícito de drogas y portación ilegal de armas de fuego.

Su captura se produjo el 28 de agosto de 2023 durante un registro en una vivienda de la colonia Escalón, donde las autoridades decomisaron cocaína, marihuana y dos vehículos.

La Fiscalía ha solicitado la pena máxima para los imputados. Por otra parte, según las autoridades, en lo que va de 2025, en El Salvador se han decomisado más de 18 toneladas de distintas sustancias ilícitas.