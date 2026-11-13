SICA presento plan de trabajo para la región

Fortalecer la seguridad fronteriza, facilitar el comercio entre los países miembros e impulsar nuevos proyectos energéticos y tecnológicos son parte de las metas que se plantea el SICA. Estas acciones forman parte de los cinco ejes de la hoja de ruta de su secretaría general, que también contempla la modernización institucional y una mayor cooperación regional.

La presentación de este plan se realizó en la conmemoración del 35 aniversario del SICA, un espacio en el que también se mencionaron los avances alcanzados en estas más de tres décadas, como el fortalecimiento del diálogo entre los países y la integración económica. Sin embargo, también se reconoció que persisten desafíos para profundizar el trabajo conjunto.

El Sistema de la Integración Centroamericana agrupa a ocho países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Funciona desde 1993 y promueve la cooperación regional. Entre sus avances está el CA-4, que permite a salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses viajar entre esos países con su documento de identidad, sin necesidad de pasaporte, sin embargo, enfrenta desafíos como las diferencias políticas entre sus miembros, la falta de consenso para tomar decisiones y las dificultades para concretar acuerdos regionales.