SICA apuesta por más integración en seguridad, comercio y desarrollo para la región

El Sistema de la Integración Centroamericana presentó su hoja de ruta para profundizar la integración regional en su treinta y cinco aniversario. El plan contempla seguridad fronteriza, comercio y proyectos energéticos y tecnológicos.

Las acciones forman parte de los cinco ejes de la hoja de ruta de la Secretaría General del SICA. El plan también contempla la modernización institucional y una mayor cooperación regional.

Un representante señaló que el plan es producto de una reflexión sobre lo que se necesita para seguir fortaleciendo el sistema.

El SICA agrupa a ocho países, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Entre sus avances está el CA4, que permite a salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses viajar entre países sin pasaporte.