SICA apuesta por más integración en seguridad, comercio y desarrollo para la región

El sistema presentó sus cinco ejes de trabajo en la conmemoración de su 35 aniversario.

El Sistema de la Integración Centroamericana presentó su hoja de ruta para profundizar la integración regional en su treinta y cinco aniversario. El plan contempla seguridad fronteriza, comercio y proyectos energéticos y tecnológicos.

Las acciones forman parte de los cinco ejes de la hoja de ruta de la Secretaría General del SICA. El plan también contempla la modernización institucional y una mayor cooperación regional.

Un representante señaló que el plan es producto de una reflexión sobre lo que se necesita para seguir fortaleciendo el sistema.

El SICA agrupa a ocho países, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Entre sus avances está el CA4, que permite a salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses viajar entre países sin pasaporte.