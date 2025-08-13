Hace unos meses, los fans recibieron un breve teaser de Shrek 5 que generó más críticas que entusiasmo. Los 20 segundos de adelanto fueron cuestionados por cambios visuales y una apariencia distinta a la que el público estaba acostumbrado, lo que encendió el debate en redes sociales.

Aunque el estreno estaba previsto para junio de 2026, el lanzamiento se movió a mediados de 2027. Oficialmente, la razón sería evitar la competencia con estrenos como Dune 3, pero muchos creen que los estudios aprovecharán el tiempo para ajustar trama y diseño, buscando reconectar con la esencia que hizo famosa la saga.