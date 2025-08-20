La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaffirmó el principio de no intervención y solución pacífica de controversias ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Su declaración se produce luego de que el gobierno de Donald Trump anunciara el envío de tres destructores y aviones cerca del mar territorial venezolano para combatir carteles de drogas.

Lo que provocó que Nicolás Maduro movilizara cuatro millones de milicianos en respuesta, y que Trump ofreciera una recompensa de 50 millones de dólares por información para capturar al líder venezolano, según reportaron medios internacionales.