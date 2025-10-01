Claudia Sheinbaum cumple su primer año como presidenta de México con 70% de aprobación, mientras enfrenta el desafío de una seguridad pública desigual donde los homicidios disminuyeron 25% nacionalmente pero aumentaron 400% en Sinaloa tras el arresto del narcotraficante «El Mayo» Zambada.

La mandataria, quien enfatiza que su relación con Estados Unidos se basa en «colaboración, nunca subordinación», deberá renegociar el T-MEC en 2026 bajo presión estadounidense por mayores decomisos y extradiciones.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad, más del 63% de los ciudadanos considera la inseguridad como el principal problema nacional, lo que contrasta con los avances en programas sociales y estabilidad económica logrados durante este primer año de gobierno.