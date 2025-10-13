La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como «golpe de estado» la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo y solicitó que se le realice un juicio justo, durante sus declaraciones sobre la reciente destitución de la presidenta Dina Boluarte por el Congreso peruano.

Sheinbaum afirmó que la remoción de Castillo estuvo motivada por «racismo y clasismo muy grande que no solo hay en Perú sino en muchos países de América Latina», defendiendo la autodeterminación de los pueblos para elegir libremente a sus gobernantes.

La mandataria mexicana continuó así la postura de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, que en febrero de 2023 provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países al otorgar asilo político a la familia Castillo y condenar su encarcelamiento, posición que recientemente llevó a que el Congreso peruano declarara a Sheinbaum como persona non grata en su territorio nacional.