Sheinbaum asegura que México no usa deuda para financiar el gasto corriente del gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración mantiene un manejo responsable de las obligaciones financieras. Durante la conferencia matutina de este martes, aclaró que no se está utilizando deuda para financiar el gasto corriente del gobierno.

La mandataria precisó que el endeudamiento se destina a proyectos de infraestructura, tal como lo establece la ley, y que no hay gasto corriente o inversión que represente recursos de manera directa pagados con deuda.

Explicó que la deuda pública representa los recursos que los gobiernos obtienen mediante financiamiento y que posteriormente deben pagar, por lo que su uso está normado para fines específicos de infraestructura.