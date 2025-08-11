La presidenta Claudia Sheinbaum descartó categóricamente que la reciente orden de Donald Trump para actuar contra cárteles de droga incluya operativos militares en México, tras un reporte del New York Times que sugería lo contrario.

«Estados Unidos no va a venir a México con militares», enfatizó, aclarando que la medida se limita a territorio estadounidense.

La mandataria también negó tener evidencias que vinculen al presidente venezolano Nicolás Maduro con cárteles mexicanos, como asegura la fiscalía de EE.UU., y exigió pruebas contundentes.