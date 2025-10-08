El shampoo en seco se consolida como el producto que elimina la grasa capilar completamente sin usar agua, ofreciendo una solución inmediata para días agitados.

Este innovador producto en aerosol, que contiene partículas en polvo que absorben el exceso de sebo, se aplica directamente en las raíces donde se acumula la grasa.

La experta en belleza Elena Salvador demostró que su fórmula con aroma a coco, la cual no deja residuos blancos visibles tras el cepillado, devuelve al cabello una apariencia fresca y limpia en minutos.