Shakira y Beéle han desatado una gran cantidad de reacciones en redes sociales tras la publicación de un video donde bailan juntos «Currucuchu», un éxito de la Niña Emilia que es símbolo del Carnaval de Barranquilla.

Fue el propio cantante de reguetón quien compartió el clip, el cual acumula casi dos millones de reproducciones en TikTok y cientos de miles de interacciones en Instagram.

Las imágenes, grabadas en un estudio de grabación, muestran a ambos artistas moviéndose con sincronía y complicidad, lo que ha generado especulaciones sobre una posible colaboración musical.