Shakira prepara una ambiciosa residencia de conciertos en España

Shakira está a punto de escribir un nuevo capítulo en su carrera con una ambiciosa residencia de conciertos en España.

La cantante colombiana prepara una serie de presentaciones que prometen convertirse en uno de los eventos musicales más importantes para sus fanáticos.

Esta experiencia irá mucho más allá de un concierto, ya que el espectáculo estará cargado de música, producción y una experiencia especial para todo el público.

Entre los artistas invitados confirmados para las actividades de la programación se encuentran Amaya, Nathy Peluso y Yerai Cortés.

La residencia también contará con diferentes experiencias para los asistentes, incluyendo espacios relacionados con la música, la gastronomía, el arte y la trayectoria de la artista.