Shakira destinó casi 4 millones de dólares para construir una escuela en Cartagena

La cantante colombiana Shakira aportó casi 4 millones de dólares para la construcción de una institución educativa ubicada en Cartagena, Colombia.
El proyecto se realizó a través de su Fundación Pies Descalzos y representó el 46% de la inversión total de la Institución Educativa Lomas del Peyé, que alcanzó los 8 millones de dólares.
El centro educativo tiene capacidad para recibir a 1.700 estudiantes de distintas edades y cuenta con 55 espacios destinados a la atención de niños y jóvenes de primera infancia, primaria y secundaria.
Imagen: Facebook Shakira