Shakira terminó este fin de semana su gira de conciertos en México, donde tuvo como invitada especial a Belinda, quien la acompañó interpretando “Día de enero”, uno de los éxitos más recordados de la cantante.

Entre el público destacó la presencia de Antonio de la Rúa, exnovio de Shakira durante diez años, lo que agregó un toque emotivo al evento mientras los asistentes disfrutaban del espectáculo.

La actuación conjunta demostró la química artística entre Shakira y Belinda, mientras que la gira culminó dejando una experiencia inolvidable para los fans que seguían a la artista por toda la región.