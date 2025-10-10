El 30% de los negocios verificados enfrentan procesos sancionadores por la Defensoría del Consumidor de El Salvador, que ha procesado más de 3,000 casos resultando en multas que superan 1.3 millones de dólares.

Las principales faltas detectadas incluyen venta de productos vencidos, cobros indebidos, falta de información en promociones y publicidad engañosa.

El representante Salazar destacó que el sector financiero lidera las quejas, seguido por telecomunicaciones con incumplimientos en cobertura y calidad de servicio, y electrodomésticos con problemas de garantía.

La institución ha ejecutado 3,000 verificaciones donde tres de cada diez establecimientos incumplen la Ley de Protección al Consumidor.