Servicio de taxi sin conductor es la nueva tendencia que esta innovando en Estados Unidos, este se solicita como otros servicios utilizando una aplicación para pedir el viaje y pagar el monto, una vez iniciado el viaje el vehículo inteligente comienza a circular por sí mismo. Pero, se ha preguntado usted, ¿qué tecnología utilizan para movilizarse sin la intervención de una persona?, según expertos estos vehículos cuentan con sensores, cámaras, radares, GPS y visión computarizada para poder detectar objetos que se encuentra a su alrededor y respetar las señales de tránsito.

Con esta tecnología estos vehículos permiten la disminución de accidentes de tránsito, debido que cuentan con una reacción más rápida al momento de detectar un peligro para frenar o esquivarlo, además no realizan maniobras bruscas ni agresivas, lo que reduce choques por alcance o imprudencia pero, ¿El Salvador está preparado para este tipo de tecnología?, el país aún enfrenta ciertos retos para la adaptación de esta tecnología, como una ley que regule su circulación y el mejoramiento de la infraestructura de red vial.

Sin embargo, estudiantes de aeronáutica de la Universidad Don Bosco, han realizado pruebas con la creación de aeronaves autónomas y drones, diseñados por ellos mismos, proyectos que buscan preparar a los jóvenes en estos avances de innovación.

En El Salvador ya se han implementado tecnologías que modernizan la movilidad, preparando el camino para estos nuevos sistemas, como la instalación de semáforos inteligentes conectados con un centro de monitoreo, el uso de foto multas y radares de velocidad; estas acciones podrían ser bases importantes para la implementación de vehículos autónomos, señalan los especialistas.