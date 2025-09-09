Una serpiente de aproximadamente cinco metros de largo, conocida popularmente como mazacuata, fue rescatada por elementos de Cruz Roja Salvadoreña de una vivienda en Quezaltepeque.

El operativo se ejecutó de manera inmediata luego de que la familia reportara la presencia del reptil, que se refugió en el techo de la propiedad.

Dado que estas serpientes pueden defenderse si se sienten amenazadas, las autoridades recomiendan siempre solicitar la intervención de equipos especializados para su manejo seguro y su posterior reubicación en su hábitat natural.