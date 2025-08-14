Un joven resultó lesionado tras ser atropellado por un bus de la ruta 117 en el kilómetro 32.5 de la carretera Troncal del Norte, en Aguilares.

El personal de socorro lo estabilizó en el lugar antes de trasladarlo a un centro médico, mientras en otro punto del país, un motociclista sufrió heridas en un accidente en la carretera Panamericana, sector La Pedrera Las Lajas.

En San Salvador, un vehículo chocó contra los separadores de la avenida Masferrer, causando cierre parcial de la vía, y en Santa Ana, un choque entre un pick-up y un autobús generó caos vehicular.