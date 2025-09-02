Sergio Ramos lanza «Cibeles», una canción que los fans interpretan como un emotivo adiós al Real Madrid. El tema, de autoría atribuida al propio futbolista, utiliza el emblemático monumento como metáfora de su relación con el club, un vínculo forjado durante dieciséis años de triunfos.

En la letra, Ramos expresa el dolor por una salida que no pudo decidir, aunque asegura que volvería «encantado» sin dudarlo.

Este debut musical acerca su historia personal al público, transformando un símbolo colectivo de celebración en una íntima confesión.