El mediocampista español Sergio Busquets, exfigura del FC Barcelona y la selección de España, anunció este jueves que se retirará del fútbol profesional al concluir la temporada 2025 con el Inter Miami de la MLS.

El jugador de 37 años compartió la noticia a través de un video en su cuenta de Instagram, donde afirmó: «Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido».

Busquets, quien forjó su leyenda en el Barcelona con numerosos títulos, incluidos tres Champions League, culminará su carrera en Estados Unidos después de una trayectoria marcada por su elegancia y visión de juego en la posición de pivote.

Su legado queda como uno de los mejores centrocampistas defensivos de la historia.