Sequía reduce más del 15% la producción de leche y ganaderos buscan razas resistentes al clima

La sequía ha generado afectaciones en la ganadería, donde la escasez de alimento y agua para los animales se traduce en una menor producción de leche, según reportan los productores.

Los ganaderos del país reportan una disminución de más del 15% en la producción de leche como consecuencia del impacto regional de la sequía.

La carencia de agua en ríos y nacimientos marca un impacto directo en la producción, aunque algunos productores trabajan con ganadería regenerativa para mitigar la escasez.

Especialistas señalan que se debe garantizar la condición nutricional del animal, respetando las libertades básicas como el acceso a agua, comida, sombra y confort, y evaluar las condiciones de cada finca para identificar la raza o el cruce con mejor rendimiento.