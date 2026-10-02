Sequía en El Salvador impulsa a familias a considerar la migración ante pérdida de cultivos

La sequía asociada al fenómeno de El Niño ha llevado a algunas familias de El Salvador a expresar su intención de migrar. En la zona de Jiquilisco, comunidades atendidas por organizaciones han perdido prácticamente todo lo invertido en sus primeras siembras.

Una representante de una organización que atiende a personas migrantes retornadas señaló que en Jiquilisco los afectados expresan preocupación porque la sequía afecta su sustento económico. Según organizaciones, el cambio climático podría obligar a 216 millones de personas a migrar dentro de sus propios países para 2050, de las cuales 17 millones corresponden a América Latina.

En el Corredor Seco Centroamericano viven alrededor de 10.5 millones de personas, en una zona donde las sequías han reducido la producción agrícola. Pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial indican una probabilidad cercana al 100% de que El Niño persista hasta febrero de 2027.