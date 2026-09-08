Sequía eleva costos de cultivo y agricultores pierden hasta tres siembras

La sequía meteorológica en El Salvador, que mantiene al país en alerta roja, ha provocado la pérdida total de hasta tres siembras en el oriente, elevando el costo de cultivar una manzana de milpa de $800 a $1,500.

Agricultores han sembrado maíz en tres ocasiones y en todas han perdido.

El tercer periodo de sequía, con más de 21 días sin lluvias, agravó la situación.

Aunque los agroinsumos mantienen su precio, la falta de lluvias incrementa los costos de producción.

Se prevé que el fenómeno continúe afectando la región hasta 2027.