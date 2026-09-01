Sequía e impacto en los cultivos del corredor seco centroamericano

Desde que el fenómeno del niño se instaló en el océano Pacífico, ha provocado temperaturas más altas de lo habitual en una buena parte de Centroamérica, el corredor seco se considera una las subregiones con mayor vulnerabilidad del continente.

Millones de hogares rurales dependen de la agricultura, principalmente maíz y frijol.

Según un reciente informe del Movimiento Internacional en América Latina y el Caribe, Oxfam, más de 70,000 hogares que sembraron maíz reportaron perdidas entre el 75% y el 100% de su cosecha, mismo caso se reportó con la siembre del frijol, del 65.4% de los hogares afectados. La sequía fue identificada como la principal causa de perdidas en el 89% de las comunidades evaluadas.

En el caso del acceso al agua, se registró una reducción de disponibilidad en un 59.5% de los hogares que dependen de red domiciliar.

En el caso de El Salvador casi dos de cada tres hogares salvadoreños se encuentran afectados por pérdidas de maíz, entre tres cuartas partes y la totalidad de su producción se perdió.

Mientras que el 25.4% de los hogares salvadoreños evaluados reportó una reducción en la disponibilidad de agua de su fuente principal.

Las autoridades salvadoreñas mantienen alerta roja debido a las condiciones de sequía meteorológica, que podría afectar la producción, y poner en riesgo la vida y seguridad alimentaria de la población, el evento climático ya alcanzado la categoría de sequía fuerte en 5 de los 14 departamentos.