Sequía amenaza supervivencia de las efímeras del Danubio en Hungría

Las elevadas temperaturas que azotan Hungría están amenazando la supervivencia de las efímeras del Danubio, unos insectos acuáticos que suelen emerger como adultos en agosto y septiembre para aparearse, pero que este 2026 enfrentan condiciones climáticas sin precedentes, según advirtieron biólogos.

El aumento de la temperatura del agua podría impedir que los huevos de estas especies se desarrollen adecuadamente, ya que necesitan un periodo de frío crucial para convertirse en adultos sanos.

«Si este colapso de la temperatura se extiende a lo largo de un largo tramo del río, podría acabar con toda la especie en la zona», señalaron los especialistas. Divulgadores y amantes de la naturaleza trabajan para sensibilizar a la población.