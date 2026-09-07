Sequía afecta cultivos en Oriente de El Salvador; productores de maíz y ganado esperan lluvias

La sequía ha afectado principalmente al Oriente y parte de la paracentral de El Salvador, donde los agricultores reportaron pérdidas en cultivos de maíz, aunque la situación ha comenzado a mejorar con las lluvias que han caído en los últimos días, según informó Mateo Rendón de la Mesa Agropecuaria.

Rendón señaló que, aunque el término «sequía» se usa como si estuviera en todo el país, la mayoría de El Salvador ha tenido un invierno normal donde se ha producido maíz, frijol y hortalizas.

Muchos agricultores del Oriente escucharon las recomendaciones de no sembrar debido a la canícula y la sequía, y quienes lo hicieron no obtuvieron cosecha, pero vendieron bien su zacate, lo que les permitió amortizar sus deudas.

El ganado ha sido el más afectado por las altas temperaturas y la falta de pastos, pero con las lluvias recientes se espera que los pastos emerjan y bajen las temperaturas.