Septiembre un mes que marca el futuro de El Salvador

Septiembre es un mes decisivo para El Salvador, aquí se definen sucesos importantes en temas electorales, migratorios, y presupuestarios.

Comenzamos con el 9 de septiembre, fecha en la que vence el Estatus de Protección Temporal para los salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos amparados bajo esta medida y que aun guardan la esperanza de obtener una prórroga del TPS, pero a pocos días de su finalización aún no se tienen un panorama alentador.

Este mes del calendario, también es clave para la política y se centra en diversos eventos electorales como el 14 de septiembre, día que comenzará la consulta pública del padrón electoral. Los ciudadanos podrán revisar sus datos y solicitar modificaciones si lo consideran necesario.

Un día después, es decir, el 15 de septiembre, El Salvador celebrará el Día de la Independencia, lleno de desfiles, actos cívicos y actividades culturales.

Y el 29 de septiembre vencerá el plazo para que quienes buscan una candidatura no partidaria presenten ante el Tribunal Supremo Electoral los libros para la recolección de firmas.

Mientras que el miércoles el 30 de septiembre, está prevista la convocatoria oficial a las elecciones de 2027, según el calendario del TSE, marcando la recta final para los comicios del 28 de febrero de 2027, para elegir a los diputados, alcaldes y presidente y vicepresidente de la República.

Pero este mes, financieramente también es relevante, ya que el gobierno tiene como plazo el 30 de septiembre para presentar ante la Asamblea Legislativa el presupuesto general de la nación 2027. El cual deberá incluir los recursos para las elecciones del próximo año y el voto desde el exterior.

Por lo que en septiembre se define el rumbo de El Salvador en diversos ámbitos, convirtiéndolo en uno de los meses de mayor importancia para el país.