Entre cantos y aplausos fue despedido el padre José María Tojeira en la que por muchos años fue su casa, he incluso llego a dirigir. El padre Chema como era llamado por sus allegados será recordado por quienes le tenían cariño, considerado por algunos como un referente en las luchas sociales. Delia Osorio, convivio de cerca con él.

Durante 13 años Tojeira estuvo al frente de la universidad centroamericana UCA, donde como rector y catedrático enseñó a muchas generaciones, destacando con su liderazgo y servicios a comunidades desprotegidas.

Sus restos descansaran en la capilla Jesucristo libertador en las instalaciones de esa universidad, allí también se encuentran los restos de los seis jesuitas asesinados durante el conflicto armado de El Salvador en 1989, mismo lugar por donde por muchos años celebró misa con la comunidad estudiantil y feligresía.