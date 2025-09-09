En un año, al menos 2,677 casos de violencia de genero recibieron condenas en los tribunales; así lo detalla la Fiscalía General de la República en su informe de labores.

Del total de resoluciones, los tribunales condenaron a 140 personas por violencia feminicida mientras que otras 19 fueron absueltas. En cuanto a la violencia sexual contra las mujeres, 2,239 personas fueron condenadas lo que representa un 84.49%; frente a 411 casos que fueron absueltos, es decir, el 15.51%.

En cuanto a la violencia física, 124 imputados recibieron condenas y 15 más fueron absueltos, por violencia psicológica los juzgados dictaron sentencia en 129 casos y 41 quedaron en libertad. Mientras que por violencia patrimonial se reportan 45 condenas y 11 absoluciones.