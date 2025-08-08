En 11 meses se registraron 2,739 violaciones en El Salvador, así lo detalla el informe de labores de la Fiscalía, en el periodo de junio de 2024 a mayo de 2025.

Las niñas y adolescentes entre 10 a 18 años, son el segmento de la población más impactado por violencia sexual, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, en 2022 se reportaron 5,858 víctimas, de las cuales 3,240 se encontraban en este rango de edades, representando el 61.4%.

Ormusa señala que actualmente se siguen registrando varios casos de abuso sexual en menores de edad.

Los psicólogos dicen que hay varias señales de alerta a las que se les debe prestar atención para detectar cuando los niños y adolescentes están siendo víctimas de abuso sexual.

Ante un caso de abuso sexual, la atención con especialistas que reciba el menor de edad es clave para ayudarlo a superar ese hecho traumático.

Según un informe de UNICEF más de 370 millones de niñas y mujeres a nivel mundial han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años, 45 millones de estas víctimas se encuentran en América Latina y el Caribe.