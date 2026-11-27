No todo movimiento inusual de dinero es un delito, pero sí puede activar las alertas del sistema financiero, la Corte Suprema de Justicia detalló las señales que deben identificar los bancos y demás entidades obligadas para prevenir el lavado de activos y detectar operaciones sospechosas, las señales de alerta son hechos, situaciones o comportamientos atípicos que se apartan del perfil económico o transaccional del cliente, entre ellas se encuentran:

Negarse a proporcionar información.

Realizar operaciones que no corresponden con los ingresos declarados.

Comprar o vender inmuebles a precios muy distintos de su valor real.

Recibir transferencias de países considerados de alto riesgo.

También deben llamar la atención las empresas creadas recientemente que realizan grandes inversiones o mueven sumas importantes sin justificación aparente, o los clientes que procuran armar estructuras de propiedad complejas sin un propósito comercial razonable, otro indicador es que la persona esté siendo investigada o procesada por lavado de activos o por delitos precedentes.

Sin embargo, una señal de alerta no implica automáticamente que exista lavado de dinero, ni basta por sí sola para presentar un reporte de operación sospechosa, pero si representa el punto de partida para analizar con mayor detalle las transacciones y determinar si existe una explicación económica o legal que las respalde, cuando el análisis arroja indicios suficientes de un posible vínculo con actividades ilícitas, surge la obligación de elaborar y remitir el ros a la unidad de investigación financiera cuya información sirve a las autoridades competentes para investigar posibles delitos.

La corte señala además que cumplir esta obligación legal no vulnera el deber de confidencialidad que los profesionales mantienen con sus clientes, ya que forma parte de las responsabilidades del sistema nacional de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.