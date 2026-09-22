Señales de alerta del Alzheimer

Como la epidemia del tercer milenio es considerada la demencia y el Alzheimer debido a un rápido crecimiento, se estima que 55 millones de personas en el mundo padecen de esta enfermedad, mientras que en El Salvador aproximadamente 5,000 personas adolecen algún grado de demencia, la mayoría de ellas no ha sido oficialmente diagnosticada.

La demencia puede afectar la memoria, el pensamiento, la comunicación, el estado de ánimo y el comportamiento, a medida avanza la enfermedad los síntomas empeoran, aumentando la necesidad de atención.

La demencia puede provenir de diversas enfermedades, que, con el tiempo, dañan el cerebro y suelen provocar un deterioro de la función cognitiva. Que puede estar acompañado de cambios de ánimo, de control emocional, de comportamiento o motivación.

Aunque la edad es el mayor factor de riesgo de la enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, en el 9% de los casos el padecimiento aparece antes de los 65 años.

Pero esta enfermedad también impacta en otras personas, por lo que los especialistas señalan la urgencia de apoyar a cuidadores de personas con Alzheimer para prevenir el desgaste físico y emocional.