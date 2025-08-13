Más de 12,000 empleos se espera generen 10 centros de llamadas de capital extranjero y la subcontratación de procesos de negocios en El Salvador durante este año, una cifra que apuestan sea mayor a la registrada en 2024 de acuerdo con la directora ejecutiva de Amcham.

La propuesta presentada por senadores norteamericanos es que los servicios de empresas como estas, sean trasladadas a Estados Unidos para que exista una mayor cercanía con el cliente y se les garantice un mejor servicio.

Si una empresa, mantiene fuera del país los servicios, quedaría inhabilitada de contratos y beneficios federales dicen la propuesta legislativa bipartidista, también detalla que los empleados deben revelar su ubicación física en el centro de llamadas o si utilizan inteligencia artificial en la atención que se brinde

Se estima que más de 3,000 millones de personas empleadas en este rubro en Estados Unidos y para 2033, se proyecta la pérdida de más de 150,000 por la externalización de los servicios y la tecnología.