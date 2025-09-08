Al menos 800 educadores aglutinados en el sindicato de maestras y maestros de la educación publica de El Salvador, aplicaron a los decretos de retiro voluntario; afirma Francisco Zelada, secretario de la gremial. Solo este año 25 profesores más ya realizaron trámites para jubilarse, aunque sin ampararse a beneficios como los que otorgaba el gobierno.

Zelada menciona que la planta docente está decreciendo e incluso proyecta que al cierre del año se podría tener una baja de un poco más de 3,000 maestros.

El 18 de agosto Simeduco solicitó reunirse con la ministra de Educación, Karla Trigueros; pero de momento no han tenido respuesta. De concretarse este encuentro, el sindicato abordará varios temas con la funcionaria entre ellos la estabilidad laboral.

En cuanto al tema de pensiones, el secretario de Simeduco asegura que los montos no son suficientes para una jubilación digna pues rondan entre los 304 y 400 dólares mensuales; razón por la cual muchos maestros siguen laborando a pesar de haber cumplido con los requerimientos para su retiro.