Selena Gómez y el productor musical Benny Blanco contrajeron matrimonio este 27 de septiembre en una ceremonia privada en Santa Bárbara, California, tras casi dos años de noviazgo.

La boda, celebrada en jardines al aire libre con carpas blancas según reportó Vogue, reunió a celebridades como Taylor Swift, Paris Hilton, Martin Short y Steve Martin. Gómez vistió un diseño personalizado de Ralph Lauren con detalles florales, mientras Blanco optó por un smoking negro de la misma marca.

La cantante confirmó el enlace mediante una publicación en Instagram con fotografías estilo polaroid del evento, consolidando una relación que hicieron pública en diciembre de 2023 y que incluye colaboraciones profesionales previas al compromiso romántico.