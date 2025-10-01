Selena Gómez revela inéditas fotos de su boda en Instagram, desatando emoción entre sus 429 millones de seguidores mediante imágenes que muestran su vestido minimalista y velo largo en una ceremonia íntima.

La publicación, que acumuló millones de me gustas en horas, presenta momentos románticos junto a su esposo donde predominan sonrisas naturales y un ambiente familiar que la cantante siempre priorizó.

Estas fotografías, que marcaron un nuevo capítulo en su vida, demuestran su decisión de compartir selectivamente su felicidad mientras mantiene reserva sobre detalles privados de su relación.