Selena Gomez compartió en Instagram el gesto de amor que Benny Blanco preparó para ella tras su asistencia a los Premios Emmy 2025, donde ambos brillaron juntos.

La artista publicó una foto junto a su piscina, iluminada por velas, y un video que muestra la decoración romántica que su pareja organizó para sorprenderla al llegar a casa.

«Llegué a casa y me encontré con una sorpresa que armó mi bebé”, escribió, mientras Benny Blanco respondió: “Gano un premio cada noche (tú)”. Este detalle refuerza la conexión pública de la pareja, que en los últimos meses ha compartido momentos significativos, tanto profesionales como personales.