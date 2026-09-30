Selecciones menores rechazan el pollo y piden pizza a medianoche pese a millonaria inversión

El responsable del fútbol salvadoreño reveló que dentro de la federación hay posibles casos de indisciplina e incumplimiento de los lineamientos nutricionales.

Señaló que los jugadores de 13 y 15 años no quieren comer pollo y prefieren papitas, churritos y Coca-Cola.

El directivo aseguró que la federación gasta una millonada en alimentación para los seleccionados juveniles.

Añadió que a medianoche los jóvenes empiezan a pedir pizza y que las cajas terminan tiradas en el techo del vecino.

El técnico ya era consciente de esta situación cuando asumió las riendas de la selecta hace más de un año.

En ese momento advirtió que el 95% de la selección está pasada de peso y que hay que concientizar a los jugadores sobre lo que se están jugando.