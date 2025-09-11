La selección salvadoreña Sub-17 culminó su gira europea auspiciada por el INDES con una derrota 5-1 ante el Olympique de Marsella, equipo sub-19, este 10 de septiembre.

Previamente, el 2 de septiembre, cayeron 2-0 ante el Real Betis español, y el 6 de septiembre vencieron 3-1 al Atlético de Madrid.

Estos amistosos forman parte de la preparación de la Azulita para su participación en la Copa Mundial Sub-17 Qatar 2025. Paralelamente, la Sub-20 dirigida por Éric Torrado se prepara para los Juegos Centroamericanos de Guatemala con microciclos de evaluación táctica.