Selección femenina de El Salvador jugará dos amistosos ante Paraguay en el Cuscatlán

La Federación Salvadoreña de Fútbol confirmó que la selección femenina disputará dos encuentros amistosos ante Paraguay en el estadio Cuscatlán, como parte de su preparación para los próximos desafíos internacionales.

El primer duelo está programado para el 9 de octubre a las 7:30 de la noche, y el segundo para el 12 de octubre a las 8 de la noche.

La serie servirá como prueba para el combinado nacional de cara a la eliminatoria ante Estados Unidos por los cuartos de final del Campeonato CONCACAF Women 2026, donde estarán en juego boletos para el Mundial Femenino 2027 y los Juegos Olímpicos de 2028.