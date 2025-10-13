El viceministro de Transporte se refirió a las últimas capturas de conductores peligrosos en distintos puntos del país, aunque aseguró que para este año la cifra ha disminuido, los datos continúan siendo alarmantes para la institución.

Si usted conduce bajó el estado de ebriedad, causa un accidente de tránsito y en este una persona pierde la vida por su irresponsabilidad, será acusado por homicidio culposo que puede ser condenado hasta más de 10 años de prisión, señaló el funcionario, quien recordó que las nuevas reformas a la ley, eliminan el beneficio de conciliación en estos casos.

Datos oficiales señalan que al día un promedio de 6 personas es detenidas por conducción peligrosa, contabilizándose hasta la fecha 1,677, durante todo el año.