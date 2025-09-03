Desde el 1 de septiembre, el Seguro Social aplica nuevos lineamientos que establecen que las incapacidades médicas serán emitidas de forma digital en el expediente electrónico de cada paciente.

La medida, que busca modernizar la atención y reducir trámites presenciales, permitirá que la información sea accesible de manera inmediata para médicos y usuarios.

Además, se subraya que este cambio responde a la necesidad de optimizar recursos y garantizar mayor transparencia en los procesos administrativos.