A casi una semana de la implementación de las normativas ordenadas por el Ministerio de Educación, el 90% de los estudiantes del Instituto Técnico Industrial de San Salvador han cumplido con las disposiciones, una de las faltas más comunes en los primeros días fue el uso del cabello largo.

Quienes siguen incumpliendo el reglamento han recibido nuevamente esquelas disciplinarias.

Padres de familia señalan que el cumplimiento de estas directrices no es una novedad, debido a que en décadas pasadas se implementó de forma estricta.

A partir del 1 de septiembre los centros educativos del país también deberán sumarse a la jornada de los lunes cívicos, que tienen como objetivo reforzar la identidad nacional, así lo señalo la ministra de educación.