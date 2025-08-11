Tras una denuncia ciudadana en la colonia Monserrat de San Salvador, la municipalidad resolvió una problemática de promontorios de basura en la avenida Iberia, situación que afectaba a los habitantes del lugar, la comunidad aun enfrenta otras problemáticas, como la formación de una cárcava en la calle principal.

La formación ocurrió al menos hace un mes, como prevención han colocado trozos de madera y una cinta para advertir de la problemática a los automovilistas.

Por la profundidad de la cárcava, temen que hundimiento en la calzada, además que sus viviendas se vean afectadas.