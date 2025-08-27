Los combates ocurrieron en un punto llamado Nueva York, que hace parte de la zona rural del retorno donde también se produjo la retención de los militares, que Sánchez calificó como una acción ilegal y delictiva por parte de civiles que alegan que buscan un corredor humanitario sobre el que no dio detalles.

El ministro de Defensa señalo han hecho un llamado a la defensoría del pueblo y a la ONU para que se exija su liberación inmediata.

El secuestro se produjo en la misma zona rural donde el pasado domingo se abatió a Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito, uno de los principales jefes del estado mayor central una de las disidencias de las Farc, como parte de una operación contra esa guerrilla liderada por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco.