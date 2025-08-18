El nombramiento de Karla Trigueros como nueva ministra de Educación ha generado expectativas en los distintos sectores educativos.

Los colegios privados, que albergan a más de 150 mil estudiantes en 1,000 instituciones, confían en su capacidad para implementar cambios necesarios en el sistema.

Mientras tanto, representantes magisteriales exigen una reunión urgente para abordar lo que califican como «violaciones al marco jurídico» y piden humanizar la gestión ministerial.

Trigueros, militar y médica de profesión, asume el reto de dirigir una cartera que impacta a 1.2 millones de alumnos, con el 87.1% en escuelas públicas.