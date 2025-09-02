La instalación del Consejo Superior del Trabajo llena de expectativas a los agricultores y ganaderos, esperan que dentro de esta mesa tripartita se pueda abogar por mejoras para quienes laboran en el campo, ya que la mayoría no tienen acceso a prestaciones, ni a las más básicas, como el seguro social debido a que no son contratados a tiempo completo, algo a lo que se le debe buscar una solución señalan los representantes de 2 de las principales gremiales, que suman más de 307,000 personas, adicional a los 400,000 productores de granos básicos, superando los 700,000.

El presidente de Campo y el representante de la mesa agropecuaria dicen que no sienten ningún respaldo por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por lo que esperan que a través del Consejo Superior del Trabajo puedan ser escuchados, aunque señalan que no tienen representación en esta instancia tripartita.

Actualmente hay escasez de mano de obra en la agricultura, los jóvenes no quieren trabajar en el campo porque no hay incentivos sostiene Luis Treminio.

A las afectaciones de los productores se suman los factores climáticos junto a los precios altos de los insumos agrícolas, y de las tierras, mientras que los ganaderos han sufrido pérdidas por los casos de gusano barrenador.