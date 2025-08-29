Será el cuarto viaje al extranjero del funcionario en el hemisferio occidental desde que se convirtió en el principal diplomático del presidente Donald Trump en enero.

Rubio, quien ya ha viajado a América Latina y el Caribe dos veces y este año a Canadá, regresará a la región para conversar sobre las prioridades del gobierno de Trump, incluido el frenar la migración ilegal, combatir el crimen organizado y los cárteles de drogas, y contrarrestar lo que Washington considera un comportamiento maligno de China en su patio trasero.