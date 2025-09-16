



En los últimos años se ha logrado reducir las cifras de fallecidos por ahogamiento en El Salvador, según datos de la dirección de Protección Civil, mientras que la OPS alerta que en la región de las Américas más de 17 mil personas mueren al año por esta causa.

A cero se mantienen las muertes por inmersión en playas y parque acuáticos en El Salvador durante los últimos dos años tras la implementación de la unidad de guardavidas de la institución, señaló recientemente el director de Protección Civil, aunque durante el último periodo vacacional en agosto, se reportaron 66 rescates acuáticos, 36 de estos simples y 30 fueron rescates profundos, según Rodrigo Mejía, guardavida de Cruz Roja Salvadoreña, el estado de ebriedad y el desconocimiento son las principales causas de estas emergencias.

Mejía menciona que los guardavidas son los responsables de brindar a los visitantes de estos lugares una serie de recomendaciones para prevenir incidentes.

Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud, señala que el ahogamiento acuático sigue siendo una crisis de salud publica en la región de las Américas, ya que el 77% de los países no cuentan con estrategias nacionales para prevenir estas emergencias, solo en un año la OPS registró más de 17 mil muertes por ahogamiento mientras que en El Salvador, guardavidas de Cruz Roja Salvadoreña cada año y previo a fechas vacacionales realizan entrenamientos para verificar la capacidad de respuesta del personal, como la prueba Cooper y el paso del hombre.