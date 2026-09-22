Se prevén lluvias para los próximos días

El Salvador estará registrando lluvias durante toda la semana, se estima que las condiciones lleguen hasta el 25 de septiembre, con riesgo de ocasionar inundaciones urbanas. El país estará siendo influenciado por un campo depresionario y una zona de convergencia intertropical.

Septiembre ha sido uno de los meses más lluviosos, registrando más de 300 milímetros. La zona norte del país, ha sido donde más acumulado de lluvia se ha reportado en las últimas horas.

Precipitaciones que ya han dejado un conteo de emergencias atendidas por Protección Civil.

Debido a estas condiciones climáticas para los próximos días, las autoridades han revelaron que las áreas naturales protegidas se mantendrán cerradas hasta nuevo aviso.